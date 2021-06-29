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Эффективность "Спутника V" в ОАЭ составила 97,8%

10:40
  • вторник
  • 29 июня 2021

Не зафиксировано ни одного тяжелого побочного эффекта

Разработанная в российском центре имени Гамалеи, зарегистрированная в ОАЭ в январе 2021 года, продемонстрировала в этой стране эффективность 97,8% против COVID-19 и 100% - против тяжелых случаев. Об этом во вторник сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Создатели "Спутника V" подтвердили безопасность ревакцинации

Уточняется, что не зафиксировано ни одного тяжелого побочного эффекта, ни одного случая госпитализации после вакцинации, ни одного летального исхода, связанного с вакцинацией.

"Вакцина "Спутник V" продемонстрировала соответствие высоким стандартам в области здравоохранения, доказала полную безопасность и высокую эффективность в ходе вакцинации населения в ОАЭ", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцины от COVID-19, ее эффективность составляет более 96%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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