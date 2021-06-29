Теплоход с детьми сел на мель в Санкт-Петербурге (видео)

Подростки катались по Неве

В Санкт-Петербурге сел на мель катер "Моя мечта", катавший детей по реке Неве.

ЧП произошло утром 29 июня напротив Смольной набережной. На борту находились 85 пассажиров, в том числе 63 подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Никто не пострадал. Детей развезли по домам на автобусах, передает РИА Новости.

По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя. На данный момент катер сняли с мели, помех для судоходства нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав несовершеннолетних пассажиров и безопасности при эксплуатации водного транспорта.

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