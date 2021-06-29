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"Иногда нападает паника": директор МакSим обратилась к поклонникам

11:08
  • вторник
  • 29 июня 2021

Сейчас врачи борются за жизнь артистки

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова призвала поклонников звезды к "режиму тишины". Фанаты переживают за здоровье звезды, которая находится в коме.

Близкие лежащей в реанимации певицы МакSим обратились к журналистам
Поражено 75% легких: состояние певицы МакSим ухудшилось

16 июня стало известно, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Затем врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, чтобы снять с организма лишнюю нагрузку, но состояние артистки лишь ухудшилось.

"Дорогие мои друзья, коллеги, читатели, прошу вас, включите режим тишины! Это то, что сейчас всем нам необходимо. Я всем благодарна за поддержку и участие. Всем тем, кому мы небезразличны. Конечно, это друзья и коллеги по цеху, близкие и родные, родители Марины", - обратилась Соколова к поклонникам певицы. Директор МакSим и сама сейчас находится в больнице с коронавирусом.

Соколова заявила, что звонки от неравнодушных поступают ежеминутно. Женщина пообещала ответить на все вопросы, как только оправится от болезни, передает "СтарХит".

"Я сейчас пытаюсь выбраться и жду, как и все, хороших новостей! Честно скажу, что мне тревожно и иногда нападает паника, но я борюсь. Эта болезнь оставляет шрамы! Берегите себя и всех вокруг. Те, кто может привиться — прививайтесь. Остальные — соблюдайте правила безопасности", - добавила Соколова.

Певица МакSим в программе "100 вопросов взрослому"

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