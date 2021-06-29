Коронавирус в России нашли еще у 20616 человек

Выздоровели 14697 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 20616 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 652 человека, выздоровели 14697 заболевших.

В Москве за сутки заболели 6209 человек, в Подмосковье - 2453, в Санкт-Петербурге - 1374.

За весь период пандемии в стране выявлен 5493557 случаев инфекции. Умерли 134545 пациентов. Выздоровели 4984037 человек.

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