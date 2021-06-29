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Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

11:45
  • вторник
  • 29 июня 2021

Мировое сообщество должно сделать выводы из ситуации с коронавирусом

Мировое сообщество должно сделать выводы из ситуации с коронавирусом и подготовиться к новой пандемии. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил: эпидемии необходимо предотвращать. Это станет возможным, если обеспечить качественной медицинской помощью абсолютно всех. Особое внимание Гебрейесус уделил вакцинному неравенству.

Сейчас чем беднее страна, тем меньше прививок от ковида там сделано. Глава ВОЗ призвал государства с высоким уровнем дохода закупать вакцину для тех, кто в ней нуждается.

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