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В Колумбии снесли памятник Христофору Колумбу

11:57
  • вторник
  • 29 июня 2021

Страну охватили акции протеста

Памятник знаменитому мореплавателю Христофору Колумбу снесли в Колумбии. Это произошло на севере страны в ходе акции протеста. Вандалы, среди которых были представители коренных народов, свалили фигуру с постамента с помощью тросов.

Это не первый такой случай. Ранее те, кто называет себя борцами за свободу, пытались уничтожить памятник первооткрывателю в столице Боготе.

Акции протеста идут в республике с апреля. Участники недовольны налоговой реформой и социально-экономической политикой государства. Они нападают на полицейские участки, поджигают городской транспорт и даже больницы. За эти месяцы, по официальным данным, погибли 25 человек. Тысячи людей пострадали.

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Памятник Христофору Колумбу
Памятник Христофору Колумбу
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Протесты в Колумбии
Протесты в Колумбии
Протесты в Колумбии
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