Акция в защиту предпринимателей в Киеве переросла в потасовки с полицией

Участники митинга выкрикивают антиправительственные лозунги

В центре Киева акция в защиту предпринимателей "saveФОП" переросла в массовые потасовки с полицией.

Участники митинга - несколько сотен человек - пришли на Майдан, развернули белые флаги и начали выкрикивать антиправительственные лозунги. Рядом с площадью припарковали автомобиль, в котором находились несколько чёрных гробов. С ними участники акции намеревались пройти к офису президента Владимира Зеленского и к Верховной раде.

Вмешались силовики. Начались потасовки. Несколько человек задержаны. В итоге гробы у манифестантов отобрали. Но оставили похоронные венки. С ними в руках митингующие продолжают марш к офису президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram