ВОЗ: Вакцинация от COVID-19 безопасна при любом уровне антител

Прививка - единственный способ достижения коллективного иммунитета

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович объяснила, почему не стоит полагаться на сам факт наличия антител при принятии решения о вакцинации от COVID-19.

"Присутствие определенных антител в "обычных" тестах обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус", - приводит слова представителя ВОЗ РБК.

Организация не рекомендует данный вид тестов, уточнила Вуйнович.

Она также заметила, что единственный способ достижения индивидуального и коллективного иммунитета - прививка.

Массовая вакцинация продолжается в России с 18 января. В стране зарегистрированы четыре препарата для профилактики COVID-19. Все они доказали свою надежность и безопасность. Власти просят граждан не откладывать и сделать прививку как можно скорее, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной инфекции.

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