Телеведущий Евгений Попов считает необходимым улучшить коммуникацию между властью и обществом

Журналист регулярно встречается с москвичами

Правильно выстроенная коммуникация между властью и народом позволит решить множество накопившихся проблем.

Об этом заявил ведущий программы "60 минут" Евгений Попов в эфире передачи "Отбой" на радиостанции "Говорит Москва". Журналист регулярно проводит встречи с жителями Запада Москвы и на своем опыте убедился, что диалог между теми, кто принимает решения, и теми, кто формирует запросы, необходим.

Попов неоднократно подчеркивал, что хочет не только слышать о проблемах людей, но и принимать активное участие в их решении. В ходе общения с москвичами появилась инициатива увековечить память военных корреспондентов.

"Сегодня журналисты просто описывают происходящие события. Но репортеры в годы Великой Отечественной были настоящими солдатами, находящимися на передовой <…> Задача нас, потомков, увековечить память о них", - подчеркнул Попов.

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