Кристина Агилера выступила в защиту Бритни Спирс

Певица пытается добиться отмены опеки

Певица Кристина Агилера в Instagram поддержала Бритни Спирс, которая сейчас пытается добиться отмены опекунства отца. Недавно Спирс рассказала, как родитель на протяжении 13 лет издевался над ней.

По словам Агилеры, то, что сейчас происходит с ее коллегой, неприемлемо. Артистка отметила, что Спирс нанесли серьезный эмоциональный ущерб, не позволяя распоряжаться собственной жизнью и телом.

"Когда тебя затыкают, игнорируют, над тобой издеваются, отказывают в поддержке близкие — это самое истощающее, разрушительное и унизительное, что можно представить… Женщина должна иметь право распоряжаться своим телом, репродуктивной системой, личной жизнью, пространством, лечением и счастьем", - написала Агилера.

Она добавила, что отец Бритни повел себя непорядочно, оказывая такое давление на собственную дочь. "Как женщина, которая работала в невообразимых условиях и под невообразимым давлением, она заслуживает всей мыслимой свободы, чтобы жить счастливо", - подытожила Агилера.

Отец Бритни Спирс стал опекуном артистки с 2008 года – после того как девушка попала в психиатрическую лечебницу из-за проблем с наркотиками и алкоголем. Несколько дней назад певица выступила в суде с просьбой отменить опеку. По ее словам, отец заставлял ее работать без выходных, а также запретил рожать детей и выходить замуж.

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