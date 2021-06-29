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Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

11:21
  • вторник
  • 29 июня 2021

Отмечены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами

Как передало во вторник Государственное информационное агентство Туркмении, президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства между двумя странами.
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"Высоко ценим Ваши усилия, направленные на упрочение стратегического партнерства между нашими государствами", - отметил российский лидер.

Путин добавил, что российско-туркменские отношения отвечает коренным интересам дружественных народов.

Также президент России пожелал Бердымухамедову благополучия, крепкого здоровья и успехов.

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