Врачи Москвы вылечили от COVID-19 еще 4854 пациентов

За сутки госпитализировано 1757 человек

Согласно данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Москве от COVID-19 выздоровели 4854 пациента.

Всего в столице поправились уже 1153145 человек.

"В Москве выявлено 6209 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1757 человек, скончался 121 пациент. На ИВЛ находятся 680 человек", - добавили в оперштабе.

Там также напомнили о необходимости пройти вакцинацию, которая остается единственным способом достижения индивидуального и коллективного иммунитета. Прививку можно сделать в том числе в павильонах "Здоровая Москва" в городских парках. Вакцинация там проводится бесплатно и без записи.

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