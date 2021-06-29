Собянин утвердил меры антикризисной поддержки общепита

Программа льготных кредитов продлена до конца 2021 года

Предприятия общественного питания в Москве получат отсрочку по уплате арендных платежей.

Об этом сообщили в столичной мэрии. Кроме того, программа льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса будет продлена до конца 2021 года.

"В целях смягчения последствий введенных ограничений правительством Москвы утвержден пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания", - говорится в сообщении.

Ранее, 22 июня, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в заведения общепита Москвы смогут попасть только те клиенты, которые подтвердят защиту от коронавируса.

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