Депутат МГД Киселева: Программа "Лето в новом формате" помогает подросткам найти свое место в профессии

Столичным школьникам помогут найти подработку на лето

В столице стартует новый сезон программы "Лето в новом формате", благодаря которому подростки смогут попробовать свои силы в выбранной профессии.

Программа проводится в Москве третий год подряд, на этот раз она будет проходить с 5 июля по 6 августа. В рамках проекта столичные школьники смогут пройти оплачиваемую стажировку в различных учреждениях города.

"Стажировка в программе "Лето в новом формате" дает возможность оценить свои силы в боевых условиях, понять, подходишь ли ты для той или иной карьеры, а также расширить свой кругозор. А также возможность получить первые деньги, заработанные собственным трудом, только на основании собственных достижений. Это помогает подросткам понять, как непросто родителям даются деньги, какие усилия реально нужно приложить, чтобы купить те или иные вещи", - рассказала о проекте депутат Мосгордумы Мария Киселева.

Стать участниками программы могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Приоритет отдается ребятам из малообеспеченных, многодетных или неполных семей, а также детям, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в трудной жизненной ситуации. В результате проект не только помогает занять ребенка на летний период, но и становится дополнительным источником дохода.

Программа начинается с четырех методических дней. "В этот период ребята проходят на базе центра "Моя карьера" курс развивающих навыков, которые сейчас требуются на рынке труда, то есть проходят полный курс подготовки к реальной работе и затем выходят на свои места - это могут быть и учреждения культуры, спорта, и районные управы, МФЦ, музеи, библиотеки, инженерные службы. Всего в списке 435 городских учреждений, организаций", - объяснила парламентарий.

Предполагается, что школьники будут работать по 4 часа в день, а суммарно стажировка продлится 80 часов. По итогам после полного прохождения стажировки ребятам выплатят по 20 589 рублей. также на каждого из ребят напишут персональную характеристику, которую можно приложить к своим документам при поступлении в вуз или при устройстве на работу.

"Очень важно, что такая программа учит ребят доводить дело до конца, несмотря на трудности или лень. Вознаграждение должно быть заслуженным, только тогда у человека выстраивается правильное отношение к труду как таковому", - подчеркнула Киселева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram