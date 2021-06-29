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Медведев: целый ряд профессий скоро станет неактуален

12:21
  • вторник
  • 29 июня 2021

Необходимы изменения в системе образования

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе круглого стола с представителями партий стран АСЕАН рассказал о быстром процессе цифровизации, который ставит вызовы перед профессиональной средой.
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"Целый ряд профессий в ближайшее время может стать неактуальным, нам будут необходимы не только переподготовка кадров, но и изменение системы образования в целом", - приводит слова зампреда СБ ТАСС.

Как добавил Медведев, озвученная им задача сложна, но актуальна для всех - в том числе для России, несмотря на ее давние традиции в сфере образования.

Необходимо работать вместе, заключил Медведев, чтобы наладить обмен передовым опытом и создавать в стране наилучшие практики.

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