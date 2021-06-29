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Эксперт предупредил об опасности полной зарядки смартфона

12:29
  • вторник
  • 29 июня 2021

Это рекламный трюк

Советы производителей полностью зарядить и полностью разрядить смартфон являются маркетинговым ходом.
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Полная зарядка и полная разрядка сокращают срок службы. Важно понимать, что срок жизни аккумулятора зависит от его зарядных циклов, заявил РИА Новости руководитель проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet "Национальной технологической инициативы" Борис Бокарев.

"Смартфоны в среднем рассчитаны на 300-500 зарядных циклов, после этого состояние аккумулятора потихоньку будет портиться", - отметил он.

Эксперт отметил, что смартфон можно оставлять заряжаться на всю ночь, вреда для аккумулятора не будет. Когда гаджет полностью зарядится, он самостоятельно прекратит подачу тока.

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