Путин встретится с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Встреча состоится уже в эту среду

В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в Кремле.

"30 июня 2021 года в Москве состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом", - сказано в сообщении.

В ходе встречи, также рассказали в Кремле, будут обсуждаться вопросы стратегического партнерства и союзничества двух государств, а также международная повестка и продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Ранее стало известно, что Назарбаев привился от коронавирусной инфекции разработанным в российском центре имени Гамалеи препаратом "Спутник V".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram