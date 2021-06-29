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Путин встретится с первым президентом Казахстана Назарбаевым

12:28
  • вторник
  • 29 июня 2021

Встреча состоится уже в эту среду

В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в Кремле.
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"30 июня 2021 года в Москве состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом", - сказано в сообщении.

В ходе встречи, также рассказали в Кремле, будут обсуждаться вопросы стратегического партнерства и союзничества двух государств, а также международная повестка и продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Ранее стало известно, что Назарбаев привился от коронавирусной инфекции разработанным в российском центре имени Гамалеи препаратом "Спутник V".

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