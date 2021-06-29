Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Дарины Тюшевой

У девочки нейробластома забрюшинного пространства

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Дарины Тюшевой. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде.

Девочке всего год, но она отважно борется с опасным заболеванием - нейробластомой забрюшинного пространства, которая успела дать метастазы. Позади удаление опухоли, курс химиотерапии и трансплантация костного мозга. На очереди - иммунотерапия, пройти ее нужно как можно скорее, но препарат стоит более четырех миллионов рублей. Собрать нужную сумму помогли вы, зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от мамы Дарины:

"Хочу сказать большое спасибо каждому, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи! Благодаря вам Дарина сможет вовремя начать лечение! Вы сотворили большое дело и помогли нашей девочке сделать последний шаг на пути к выздоровлению! Доченьке еще предстоит пройти иммунотерапию, но я уверена, что с вашей поддержкой она обязательно преодолеет все трудности! Дорогие спасители, от всего сердца я желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть жизнь будет наполнена любовью, радостью и позитивом!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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