СКР начал проверку из-за угроз тяжелобольному Вячеславу Зайцеву

В адрес кутюрье поступают угрозы

В Следственном комитете начали проверку после обращения известного модельера Вячеслава Зайцева, который пожаловался на поступающие угрозы в его адрес. Также он заявил о противоправных действиях по продаже его имущества.

Ранее сообщалось, что в подмосковном доме модельера регулярно находятся люди, которые снимают там видео и публикуют ролики в Сети. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

"В связи с обращением модельера Вячеслава Зайцева о возможных противоправных действиях по продаже принадлежащего ему имущества и поступающих в связи с этим в его адрес угрозах ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка, и представитель модельера приглашен на личный прием в столичное подразделение Следственного комитета для изложения всех доводов. Ход и результаты проверки по поручению главы СК России также поставлены на контроль", - сообщается на сайте СК.

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