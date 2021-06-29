Глава евродипломатии Боррель написал статью "Как быть с Россией"

ЕС будет искать оптимальную "форму сожительства"

Европейский союз должен учитывать, что Россия в ближайшем будущем вряд ли изменит свою "модель поведения", написал в своей статье "Как быть с Россией" глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС должен разработать политику, которая позволит достичь той или иной формы сожительства, защищающей наши интересы и ценности и останавливающей динамику эскалации", - продолжает дипломат (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что Россия - "самый большой сосед ЕС, и он никуда не денется".

Как при этом сообщил Боррель, в ближайшее время Еврокомиссия представит пакет новых санкций против Москвы, который вступит в силу, если Россия "продолжит нарушать международное право".

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