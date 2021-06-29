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Вакцину от коронавируса начали выпускать в виде шприц-доз

13:02
  • вторник
  • 29 июня 2021

Такой формат исключает вероятность ошибки

Российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона" начали выпускать в формате шприц-доз.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", где был разработан препарат. Соответствующие изменения уже внесены в регистрационное удостоверение.

Шприц-доза позволяет существенно сократить время вакцинации и исключает вероятность ошибки, так как при процедуре медик не набирает препарат в шприц.

Формат в виде ампул сохранится, отметили в центре "Вектор".

"ЭпиВакКорона" - это вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, ее зарегистрировали в октябре 2020 года. С апреля ее применяют для массовой вакцинации населения. Препарат не содержит живого вируса. Иммунитет формируется с помощью искусственно синтезированных пептидов.

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