В центре Москвы появится новый пешеходный мост

Он свяжет Крымскую и Болотную набережные

Власти Москвы утвердили проект строительства нового пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки, который соединит Болотную и Крымскую набережные. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Согласно проекту, протяженность нового моста составит 56,6 метра, а ширина – 8 метров. Мост будет построен в створе 3-го Голутвинского переулка. Отмечается, что конструкция предусматривает несколько дополнительных спусков к Москве-реке в виде причала.

Согласно подсчетам, новым пешеходным мостом будут пользоваться около 900 человек в час. В основном это будут туристы и работники расположенных на Балчуге организаций, сказано на сайте мэра Москвы.

Помимо этого, на Болотной набережной появится новая пешеходная зона площадью 0,3 гектара.

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