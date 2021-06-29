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Песков призвал бороться с жуликами, торгующими поддельными QR-кодами

13:22
  • вторник
  • 29 июня 2021

Ситуация требует пристального внимания

В Кремле призвали бороться с мошенниками, которые распространяют поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и QR-коды.
Как получить QR-код для посещения кафе в Москве

"Это правонарушение. Конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, это заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). 

Он отметил, что сложившаяся ситуация требует пристального внимания, необходимо срочно принять меры по борьбе с преступлением.

Ранее стало известно, что мошенники начали распространять на теневых форумах поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов Москвы.

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