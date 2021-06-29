"Похороны малого бизнеса": на акции протеста в Киеве распылили слезоточивый газ

Манифестанты привезли с собой гробы и ритуальные венки

В Киеве силовики распылили слезоточивый газ возле офиса Владимира Зеленского, где в эти минуты проходит митинг в поддержку предпринимателей. Сотни человек перекрыли центральные улицы города, требуя от властей снизить налоги. Несколько манифестантов привезли с собой гробы и ритуальные венки. Они, по словам участников акции, символизируют похороны украинского малого бизнеса.

Три гроба и десятки траурных венков - на Майдане за годы независимости видели всякое. Теперь вот еще и похороны. Но даже "Похороны малого бизнеса" - так назвали эту акцию протеста - спокойно пройти не могут. Вмешиваются силовики.

Итог потасовки - несколько задержаний. У протестующих, а это сотни индивидуальных предпринимателей, отбирают гробы, но оставляют им похоронные венки. Люди возмущены - они собирались митинговать мирно и даже развернули белые флаги. Но в одной из самых демократичных стран Европы, какой величают Украину ее власти, любое выражение мнения, отличного от официального, не приветствуется.

Процессия следует дальше - к офису президента. Полиция требует показать личные вещи. Это провоцирует новую драку. Силовики применяют против безоружных людей слезоточивый газ.

Несмотря на то, что провластные СМИ называют эту акцию политической, связывая движение "saveФОП" с экс-президентом Петром Порошенко, требования у бизнесменов предельно понятные, бытовые даже. Они хотят, чтобы Рада приняла наконец законопроекты, нацеленные на защиту упрощенной системы налогообложения. По сути это протест против кассовых аппаратов, применение которых сделали обязательным для всех, чем на треть увеличили расходы предпринимателей. По их словам, стало просто невозможно конкурировать с теневым бизнесом, с которым Киев даже не пытается бороться.

Сейчас проход на площадь перед офисом президента заблокирован, но манифестанты не расходятся. Признаются: назад у них дорога разве что в один из тех гробов, что изъяла полиция. Действия же силовиков здесь называют неоправданно жесткими. Особенно на фоне вчерашней акции украинских националистов возле офиса главы государства, которой стражи порядка не препятствовали вовсе. Впрочем, ничего удивительного. Украина ведь уже давно вместо законов живет по книге джунглей. Правило самое примитивное. Кто силен и вооружен до зубов, тот и прав.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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