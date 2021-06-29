В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана

Кража века произошла почти десять лет назад

В Греции раскрыли кражу века. Полиция нашла картины великих абстракционистов Пабло Пикассо и нидерландского художника Пита Мондриана спустя почти 10 лет после кражи.

Полотна "Женская голова" и "Ветряная мельница" стоят десятки миллионов евро. Они были спрятаны в тайнике в одном из городов недалеко от столицы. Преступник собирался вывезти шедевры из страны и продать на чёрном рынке. Подозреваемый - 49-летний мужчина - задержан. По версии следствия, именно он похитил произведения из Национальной галереи в Афинах, потратив на это всего несколько минут. Теперь обе картины торжественно вернут в экспозицию.

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