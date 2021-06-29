ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана

14:55
  • вторник
  • 29 июня 2021

Кража века произошла почти десять лет назад

В Греции раскрыли кражу века. Полиция нашла картины великих абстракционистов Пабло Пикассо и нидерландского художника Пита Мондриана спустя почти 10 лет после кражи.

Полотна "Женская голова" и "Ветряная мельница" стоят десятки миллионов евро. Они были спрятаны в тайнике в одном из городов недалеко от столицы. Преступник собирался вывезти шедевры из страны и продать на чёрном рынке. Подозреваемый - 49-летний мужчина - задержан. По версии следствия, именно он похитил произведения из Национальной галереи в Афинах, потратив на это всего несколько минут. Теперь обе картины торжественно вернут в экспозицию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Картины Пикассо и Мондриана
Картины Пикассо и Мондриана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.