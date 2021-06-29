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В Кремле заявили, что привить 60% россиян к осени не удастся

13:14
  • вторник
  • 29 июня 2021

Сроки будут сдвигаться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами во вторник оценил ход вакцинации в стране.
Названо условие для введения обязательной вакцинации

По словам кремлевского спикера, привить 60% российских граждан к осени не получится, передает ТАСС. В связи с этим сроки придется сдвинуть.

"Мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне", - сказал он.

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с торговлей поддельными сертификатами о вакцинации и соответствующими QR-кодами. "Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами", - заметил Песков.

Он также сообщил, что пока специальных обращений Владимира Путина по ситуации с COVID-19 не планируется. "Но будет прямая линия, там наверняка будут вопросы и про это", - уточнил спикер.

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