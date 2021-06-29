Кабмин выделит 18 млрд руб. фонду "Круг добра" на лекарства детям

Дорогостоящее лечение получили уже более тысячи детей

Дополнительные 30 миллиардов рублей направит правительство на ремонт автомобильных дорог. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам премьера, эти средства позволят реконструировать не менее двух тысяч километров трасс почти во всех регионах нашей страны. Работы должны начаться уже в ближайшие месяцы. Также на заседании речь зашла о поддержке фонда "Круг добра". Как отметил Михаил Мишустин, на закупку лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями кабмин выделит почти 18 миллиардов рублей.

"Средства поступят в фонд "Круг добра", который создан по инициативе президента, чтобы оперативно закупать необходимые препараты и быстро доставлять их маленьким пациентам. Это уже третий транш. При поддержке фонда, который существует около полугода, дорогостоящее лечение получили уже более тысячи детей. И такая работа будет продолжена", - заявил Мишустин.

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