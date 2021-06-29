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Гинцбург рассказал о выросшей летальности от COVID-19

13:38
  • вторник
  • 29 июня 2021

Единственный выход - вакцинироваться

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что летальность от коронавируса выросла с 1-2% до 5-10%, передает ТАСС.
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"Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет", - подчеркнул Гинцбург.

Именно индийский штамм, продолжил специалист, сейчас составляет около 90% от всех выявленных в России случаев.

По словам директора центра, даже переболевшим COVID-19 в легкой форме следует вакцинироваться, чтобы остановить пандемию. В целом же в течение двух-четырех месяцев необходимо привить большую часть населения России.

Вместе с тем заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что эффективность вакцины "Спутник V" против индийского штамма снижается примерно в 2,6 раза, но это все равно лучше, чем показатель зарубежных препаратов.

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