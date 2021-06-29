Разработчик "Спутника V" заявил о необходимости прививаться раз в полгода

Норма прописана в документах Минздрава
Вакцинироваться от COVID-19 из-за мутаций вируса следует не реже чем раз в полгода.
Это относится даже к тем, кто уже переболел COVID-19, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Легкая форма коронавируса не защищает от повторного заражения, передает РИА Новости.
"Во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано - каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови", - заявил разработчик вакцины "Спутник V".
Ранее Гинцбург отметил, что летальность о коронавируса может вырасти с 2% до 10%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram