Разработчик "Спутника V" заявил о необходимости прививаться раз в полгода

Норма прописана в документах Минздрава

Вакцинироваться от COVID-19 из-за мутаций вируса следует не реже чем раз в полгода.

Это относится даже к тем, кто уже переболел COVID-19, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Легкая форма коронавируса не защищает от повторного заражения, передает РИА Новости.

"Во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано - каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови", - заявил разработчик вакцины "Спутник V".

Ранее Гинцбург отметил, что летальность о коронавируса может вырасти с 2% до 10%.

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