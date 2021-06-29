Создатели "Спутника V" оценили его эффективность против индийского штамма

Около 90% заболевших COVID-19 в России сегодня заражены именно им

Замдиректора НИЦ имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что российская вакцина "Спутник V" в 2,6 раза менее эффективна против индийского штамма коронавирусной инфекции.

"Мы видим, что в отношении штамма индийского, варианта именно... "дельта", есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении вакцины "Спутник V", - отметил Логунов.

При этом на сегодняшний день порядка 90% заболевших COVID-19 в России заражены именно "дельтой", подчеркнул директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он призвал россиян вакцинироваться, чтобы в случае столкновения с вирусом в крови была высокая концентрация антител, передает РИА Новости.

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