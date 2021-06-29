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Трюдо и Байден заключили пари на спорт

14:02
  • вторник
  • 29 июня 2021

В финале Кубка Стэнли играют канадская и американская команды

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что в настоящее время проходит финальная серия Кубка Стэнли, где встречаются канадская и американская команды - "Монреаль Канадиенс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг".
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"Как насчет дружеского пари?" - добавил политик и тегнул аккаунт президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

"Хорошо, приятель", - ответил Байден.

Финальная серия стартовала в ночь на 29 июня в Тампе. В первой игре американский коллектив разгромил канадцев со счетом 5:1. Две шайбы и передачу на свой счет записал россиянин Никита Кучеров.

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