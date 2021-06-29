Президент РАН отверг слухи о вреде российских вакцин от ковида

Подобные сообщения не имеют научного обоснования

Мировое сообщество должно сделать выводы из ситуации с коронавирусом и подготовиться к новой пандемии. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил: эпидемии необходимо предотвращать. Это станет возможным, если обеспечить качественной медицинской помощью абсолютно всех. Число заболевших ковидом в мире превысило 181 миллион. В России, по данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 20 тысяч 616 новых случаев. Чтобы сдержать распространение инфекции, регионы вслед за Москвой вводят новые ограничительные меры. В Чувашии и Ульяновской области тоже появятся рестораны для тех, кто сделал прививку или предоставил отрицательный тест на ковид. Сразу несколько регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Вологодская область. На конец весны - по 40 заболевших в день. Сейчас - свыше 100. Количество желающих получить вакцину увеличилось почти в пять раз, но в целом пока это сделали 26 процентов населения региона. Этого явно недостаточно, чтобы говорить о формировании коллективного иммунитета. И вот результат.

"Иммунологический щит против этого заболевания пока не сформирован. Поэтому мы видим сегодня те моменты, которые связаны с отсутствием защиты - это повышение количества пациентов в наших госпиталях. Это 30-40 лет, не только старшее поколение", - заявил начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

Сейчас доля пациентов молодого возраста 20-40, которых госпитализируют в стационары, существенно выше, чем в первую и вторую волну, отмечают по всей стране. Это та самая категория, которая считает: "Пронесет, организм сам справится".

В областях, где рост заболеваемости становится критическим, по примеру Московского региона и других вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий. Сейчас это требование действует в 18 субъектах страны.

На такие меры вынуждены были пойти и власти Хакасии. Врачи подчеркивают: прививка - не 100% гарантия от ковида, но в случае заражения заболевание будет протекать намного легче. Новые партии вакцины разлетаются в регионы десятками тысяч. Для масштабирования производства центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата "Эпиваккорона-Н".

"Утверждение о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об отдаленных последствиях вакцинации не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениям. Президиум РАН призывает жителей не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки - это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни", - заявил президент РАН Александр Сергеев.

Чтобы сформировать коллективный иммунитет, нужно вакцинировать как минимум 60% населения. И для этого создаются все условия: россиянам нужно только выбрать, каким препаратом и где прививаться, теперь это можно сделать даже в садовом товариществе.

"Я не хочу болеть. Хочу чувствовать запахи. Плюс, я работала в красной зоне, видела, как тяжело люди переносят, поэтому, хочу себя обезопасить", - заявила в беседе с телеканалом "Тольятти 24" студентка Самарского государственного медицинского университета Татьяна Пучкова.

Но находятся и те, кто пытается схитрить. Купить сертификат о вакцинации. В теневом сегменте интернета - даркнете - есть подобные предложения. В Ростовской области одного из таких продавцов поймали с поличным.

"Полицейские пресекли факт продажи документов о вакцинации от коронавирусной инфекции без ее фактического прохождения", - рассказал замначальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Андрей Брюквин.

Именно для того, чтобы избежать поддельных справок? в Москве были введены QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Однако мошенники уже пытаются продавать и их, хотя обман легко вскроется. Средняя цена -11 тысяч рублей. В Совете Федерации предупреждают: за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации можно получить до года лишения свободы. Причем вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться им или нет.

При этом предприятиям общепита правительство Москвы компенсирует вынужденные ограничения в работе. Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных мерах поддержки.

"Предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за третий квартал 2021 года. Это касается помещений, арендуемых у города. Срок уплаты переносится до конца года. Предприятия общепита также включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии — один миллион рублей", - говорится в документе.

Некоторые предприятия общепита смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Единственное требование ко всем, кому помогают московские власти - соблюдать предписания и вакцинировать сотрудников.

Лилия Акиньшина, Александр Ковалев, "ТВ Центр".

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