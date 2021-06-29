Росстат показал главного героя 2021 года

Речь идет о переписчике

Росстат показал видеоклип, посвященный Всероссийской переписи населения и ее главному действующему лицу – переписчику. Ролик опубликован по случаю Дня работника статистики.

Государственный орган, занимающийся статистическими исследованиями, появился в России двести лет назад – 25 июня 1811 года. Именно в этот день отмечается День работников статистики.

Уже этой осенью 360 тысяч переписчиков и контролеров обойдут все дома и квартиры страны.

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