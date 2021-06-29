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Названы причины шопоголизма

15:15
  • вторник
  • 29 июня 2021

Некоторые слишком увлекаются походами по магазинам

Люди становятся шопоголиками из-за проблем с самооценкой или детских травм, заявил психолог Андрей Зберовский. По его словам, шопоголики в большинстве случаев судят об окружающих не по их поступкам, а по внешнему виду.

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Зберовский подчеркнул, что тяга к избыточным покупкам является способом повысить свой статус в глазах окружающих. Таким образом шопоголики компенсируют бедность и улучшают самооценку.

Несмотря на то, что шопоголизм считается психическим отклонением, психологи зачастую смотрят на эту проблему сквозь пальцы. "Если человеку поход в магазин помогает расслабиться, специалисты относятся к этому с улыбкой. У кого-то настроение повышается после похода в спортзал, кому-то нужно вкусно поесть, а кто-то должен порадовать себя распродажей", - отметил Зберовский.

Психолог рассказал, что распознать шопоголика очень просто. Такой человек будет много времени уделять внешности окружающих и комментировать детали их одежды, передает "Вечерняя Москва".

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