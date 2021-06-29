Схуднувший Ким Чен Ын разбил сердца жителей КНДР

СМИ официально сообщили об изменениях во внешности лидера страны

Государственные СМИ Северной Кореи официально объявили о похудении лидера страны Ким Чен Ына. В последнее время граждане обращали внимание на его изнуренный вид и даже подозревали, что у главы государства появились проблемы со здоровьем.

Отмечается, что еще недавно Ким Чен Ын весил 140 килограмм при росте 170 сантиметров, что значительно превышает норму для людей его возраста. В связи с этим в окружении Ына не раз просили главу государства немного отдохнуть и сбросить лишний вес. В итоге он согласился провести месяц в заботах о здоровье. В Пхеньян Ким Чен Ын вернулся заметно похудевшим – предполагается, что глава Северной Кореи потерял более 10 килограмм, передает РИА Новости.

На местом телевидении даже показали сюжет, в котором житель Северной Кореи рассказал, что вид исхудавшего вождя разбивает людям сердца. "Все говорят: "Мы плакали", — заявил мужчина.

По мнению директора центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан, сейчас в Пхеньяне официально заявили о похудении Ким Чен Ына, чтобы пресечь все домыслы о его проблемах со здоровьем.

"Северная Корея, возможно, пытается убедить людей в том, что Ким Чен Ын худеет, потому что он переутомляется, пытаясь улучшить жизнь людей", - считает специалист.

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