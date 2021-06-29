Стало известно о состоянии госпитализированной Алентовой

Накануне артистка попала в больницу с подозрением на ковид

В театре имени Пушкина рассказали о состоянии народной артистки Веры Алентовой, которая накануне попала в больницу.

"Чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется", - заявил РИА Новости художественный руководитель театра Евгений Писарев.

Замены Алентовой в театре не требуется, так как артистка отыграла все свои спектакли, а 30 июня закрывается театральный сезон.

28 июня в СМИ появилась информация, что 79-летнюю Алентову госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился муж Алентовой, актер и режиссер Владимир Меньшов.

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