Учителя из Кировской области будут судить за истязание учеников

Расследование уже завершено

Как сообщило во вторник региональное управление Следственного комитета, в Кировской области было возбуждено уголовное дело против местного учителя.

Правоохранительные органы выяснили, что с ноября 2020 года по март 2021 года преподаватель одной из школ Фаленского района наносила побои трем ученикам. Пострадали два мальчика и девочка.

Дело возбуждено по статье об истязании. Расследование уже завершено, материалы направлены в суд.

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