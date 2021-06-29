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Учителя из Кировской области будут судить за истязание учеников

14:39
  • вторник
  • 29 июня 2021

Расследование уже завершено

Как сообщило во вторник региональное управление Следственного комитета, в Кировской области было возбуждено уголовное дело против местного учителя.

Правоохранительные органы выяснили, что с ноября 2020 года по март 2021 года преподаватель одной из школ Фаленского района наносила побои трем ученикам. Пострадали два мальчика и девочка.

Дело возбуждено по статье об истязании. Расследование уже завершено, материалы направлены в суд.

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