Совещание с участием президента Словакии прервали из-за угрозы взрыва

Саперы осматривают помещения

Совещание командного состава вооруженных сил Словакии, в котором участвовала президент страны Зузана Чапутова, пришлось прервать. Поступило сообщение о заложенной бомбе.

Аноним по телефону проинформировал полицию о взрывном устройстве, якобы установленном в здании по соседству с тем, где собрались военные и политики. Встречу прервали незадолго до обеденного перерыва, передает Словацкое телевидение.

Экстренно прибывшие саперы проверяют помещения в прилегающих зданиях. Полиция тем временем разыскивает сообщившего о бомбе гражданина. Встречу командного состава продолжат во второй половине дня, когда саперы завершат работу.

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