В Подмосковье ужесточили ограничения из-за коронавируса

Документ опубликован на официальном сайте правительства региона

В Московской области во вторник власти приняли постановление, которым дополняются ограничения в связи с коронавирусной инфекцией. Документ подписал глава региона Андрей Воробьев.

Проведение спортивных и развлекательных мероприятий в регионе с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода возможно в помещении при следующих условиях:

"Организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 м; вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места; предельное количество зрителей составляет 50 человек одновременно".

При этом нахождение на открытом воздухе возможно только при одновременном выполнении следующих условий: организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра, вход на мероприятие должен осуществляться с указанием места, а предельное количество зрителей составляет 500 человек одновременно.

С этого понедельника в Москве вступили в действие новые ограничения. Они вызваны ростом заболеваемости COVID-19 и быстрым распространением "индийского" штамма. Кафе и рестораны теперь обслуживают только тех, кто сделал прививку, имеет отрицательные результаты ПЦР или переболел в течение последних шести месяцев.

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