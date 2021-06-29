В Минздраве напомнили о безопасности российских вакцин от коронавируса

Все препараты хорошо переносятся

Директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения Оксана Драпкина заявила, что все отечественные препараты для профилактики коронавирусной инфекции полностью безопасны.

"Все три вакцины безопасны, они хорошо переносятся, хорошо обеспечивают иммунитет", - приводит слова специалиста РИА "Новости".

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре препарата: векторный "Спутник V" (первая в мире одобренная вакцина от COVID-19), пептидная "ЭпиВакКорона", цельновирионный "КовиВак" и "Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V" (поступление в гражданский оборот ожидается в ближайшее время).

Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января. Власти просят граждан не откладывать и сделать прививку как можно скорее, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения коронавирусной инфекции.

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