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В новом учебном году вузы сохранят смешанный формат обучения

15:37
  • вторник
  • 29 июня 2021

Полностью отказаться от дистанционных занятий пока не представляется возможным

Новый учебный год может начаться для российских вузов в смешанном формате, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, университеты пока не планируют отказываться от дистанционных образовательных технологий.

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Садовничий напомнил, что в корпуса МГУ могут быть допущены только те студенты, которые имеют антитела, справку о медотводе или прошли вакцинацию. Остальные учащиеся будут заниматься удаленно.

Садовничий подчеркнул, что за время пандемии коронавирусной инфекции российские вузы получили достаточно опыта по организации дистанционных занятий. Но даже несмотря на это руководству учебных заведений следует усилить информационную кампанию о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, передает РИА Новости.

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