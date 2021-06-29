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Разработчик "Спутника V" разъяснил пользу ревакцинации

15:46
  • вторник
  • 29 июня 2021

Новая прививка повышает титры антител к коронавирусу

Иммунный ответ от третьей прививки от коронавируса сильнее, чем при первых двух уколах. Вакцину можно вводить многократно, титры антител при этом только повышаются, сообщил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
ВОЗ: Вакцинация от COVID-19 безопасна при любом уровне антител

"Вакцинация в третий раз... вызывает иммунный ответ даже больше, чем после первых двух введений. То есть здесь нужно подчеркнуть, что титры антител после ревакцинации на третий раз становятся еще выше, чем после первых двух вакцинаций", - заявил Логунов.

Эксперт подчеркнул, что аденовирусный вектор можно вводить многократно - уже есть данные по отечественным и иностранным исследованиям. В отношении "индийского" штамма коронавируса эффективность вакцины "Спутник V" сохраняется в районе 90%, передает "Интерфакс". Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что штамм "дельта" более заразен - однако ревакцинация позволяет повысить уровень антител для защиты от всех разновидностей коронавируса.

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