Мурашко обратился к вакцинированным россиянам

Он напомнил о мерах предосторожности

Глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал вакцинированным россиянам не пренебрегать правилами защиты от коронавируса и продолжать носить маски и перчатки.

Министр напомнил, что после введения второго компонента вакцины иммунитет формируется не сразу, а около трех недель. Все это время нужно продолжать носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразиться. Мурашко подчеркнул, что это важно для формирования коллективного иммунитета, передает РИА Новости.

По всей территории России проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в стране зарегистрировано уже четыре вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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