В России устраняют последствия стихии

Где самая тяжелая ситуация?

Мощный циклон, последствия которого уже больше суток устраняют в столичном регионе, нагрянул на Северо-Запад и в Поволжье. Сильные дожди, ураганный ветер, затопленные дома - в Вологодской, Нижегородской, Ульяновской областях.

Москва и область устраняют последствия "суперливня" и урагана. За минувшие сутки выпало 70, а в отдельных районах и 90 процентов месячной нормы осадков. Были затоплены дороги, станции метро, магазины и офисы. Десятки автомобилей выведены из строя. По всей Москве - сотни поваленных деревьев.

В Подмосковье из-за грозы без света остались более 20 тысяч человек — в Балашихе, Коломне, Раменском и Богородском округах. Сейчас электроснабжение там полностью восстановлено. Но отбушевав в московском регионе, ураган двинулся дальше. В Нижнем Новгороде он привёл к аварии на электросетях, без света оказались жители почти 50 населенных пунктов.

Циклон не покидает и юг России. Две недели ливни и град уже почти не прекращаются в Краснодарском крае. Управление МЧС объявило штормовое предупреждение - до 30 июня. Такие же мощные потоки воды и в Карачаево-Черкессии. Реки вышли из берегов. Подтоплены поля, дороги, дома.

Река Кубыш затопила часть федеральной трассы Черкесск-Домбай. Кроме того, в регионе возникла угроза схода селей. А в районе Благовещенска уровень реки Амур поднялся до критической отметки. Такого не было с 1984 года. Затоплен нижний ярус набережной. Вдоль кованого ограждения - мешки с песком. Помогают укреплять береговую линию местным жителям курсанты военных училищ. Построено уже больше четырех километров защитных сооружений. Под водой пока остаются 764 частных жилых дома.

В Крыму продолжают устранять последствия аномальных ливней. Тысячи волонтеров приехали в Керчь, чтобы устроить генеральную уборку - очистить улицы от высохшего ила и грязи, убрать крупногабаритный мусор. В Ялте задача - восстановить движение общественного транспорта по центральным улицам.

Усиленные группировки спасателей и военных продолжают работы с использованием тяжелой техники. Для помощи пострадавшим была организована акция - все средства с концерта симфонического оркестра с участием Юрия Башмета пойдут на благотворительные цели.

Юлия Богоманшина, Наталья Тарасова, Никита Васильев, Александр Козликин, "ТВ Центр".

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