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Мурашко назвал сроки ревакцинации после перенесенного коронавируса

18:23
  • вторник
  • 29 июня 2021

Последняя информация о ситуации с ковидом

В России будет разрешена ревакцинация от коронавируса через 6 месяцев после перенесённой болезни или первой прививки. Об этом во вторник объявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Чтобы сдержать распространение инфекции, всё больше регионов ужесточают ограничительные меры и вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
В Подмосковье ужесточили ограничения из-за коронавируса

Поддельные ПЦР-тесты этот житель Санкт-Петербурга печатал, кажется, в промышленных масштабах. Справки из государственных медицинских учреждений с подписями и печатями продавал через соцсети по 2000 рублей за каждую. Контрольную закупку сделали и сотрудники МВД. Теперь мужчине грозит год принудительной изоляции в местах лишения свободы.

И таких мошенников становится все больше. Кадры из Ростовской области. Оперативники проверяют партию сертификатов о вакцинации. Все - фальшивка. Приблизительная стоимость поддельного сертификата с QR-кодом в интернете начинается от 11 тысяч рублей. Обман, предупреждают в МВД, легко вскрывается.  А ответственность понесут и продавец, и покупатели. Которые, вероятно, мало думают о том, во сколько им и их близким может обойтись такое безответственное поведение.

Ведь поддельный сертификат точно не защитит от реального вируса. Новый, более агрессивный вариант которого сейчас активно распространяется в России.

В такой ситуации Роспотребнадзор предлагает правительству временно запретить организацию массовых мероприятий в регионах, где уровень заболеваемости особенно высок. Контроль за исполнением всех санитарных мер станет строже, говорят на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. А региональным учреждениям здравоохранения правительство направляет дополнительные средства.

В регионах, где рост заболеваемости становится критическим, вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий. Мера вынужденная. Но только так можно сдержать распространение вируса. Врачи подчеркивают: прививка - не 100% защита от ковида, но в этом случае заболевание будет протекать гораздо легче.

При этом в ближайшее время будет разрешена ревакцинация. Повторную прививку можно будет сделать уже через 6 месяцев - тем, кто вакцинирован или перенес болезнь.

Сейчас в России уже введено 30 миллионов доз вакцин. Темпы прививочной кампании значительно выросли. В том числе в Москве. Где после ухудшения эпидобстановки вынужденно ужесточили меры санитарной безопасности. В, частности, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест теперь обязательны при походе в столичные кафе и рестораны.

"Ситуация остаётся крайне сложной. По количеству вновь выявленных больных ковидом остались примерно на том же уровне, но это очень высокий уровень, рекордный за все предыдущие периоды. Количество госпитализаций выросло и количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам", - сообщил Сергей Собянин.

Такие темпы скорее позволят достичь необходимого для выработки коллективного иммунитета процента вакцинированных. А пока городские власти вводят меры поддержки для предприятий общепита, они получат отсрочку по уплате арендных платежей. Смогут рассчитывать на субсидии для малого и среднего бизнеса. Максимальный размер субсидии — один миллион рублей. И льготные кредиты - на пополнение оборотных средств и инвестиции. Единственное требование ко всем, кому помогают - соблюдать коронавирусные ограничения и вакцинировать сотрудников.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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