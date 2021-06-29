В США на конкурсе красоты впервые победила женщина-трансгендер

Она назвала свою победу праздником женственности и разнообразия

Сенсация в мире красоты. На конкурсе в американском штате Невада впервые в истории победила женщина-трансгендер. Каталуна Энрикес с самого начала не стала скрывать своего отличия от других участниц, обошла 21 конкурентку с огромным преимуществом и теперь будет представлять свой штат на конкурсе красоты "Мисс США" в ноябре.

Самая красивая незамужняя девушка в штате - это Каталуна Энрикес. Высокая латиноамериканка. С выразительными глазами и длинными ресницами. Смуглая кожа и точёная фигура. Бриллиант, который требует роскошную оправу. На самом же деле - дешёвый искусственный фианит. Самая красивая мисс ещё совсем недавно была мистер.

Таких людей называют трансгендерами. То есть, как в данном случае, ребёнок родился мальчиком, но всегда ощущал себя девочкой. Каталуна Энрикес из тех, кто решил пойти на изменение пола.

"Я ждала этого момента очень долго. Это была моя цель с пятилетнего возраста. Я шла к ней, не сдаваясь. Я научилась любить себя, научилась показывать красоту, которая была внутри меня, пользоваться своим голосом. Я поняла, что главное - это поверить в себя!" – сказала она.

Гормоны творят волшебство. От мужской хрипотцы и низкой тональности не осталось и следа. Первый свой поход на олимп красоты Энрикес предприняла в прошлом году. Судьи, узнав, что девушка ненастоящая, в участии отказали. Ведь, с одной стороны, красота природная. С другой - вышедшая из-под скальпеля. Хоть и получилось неплохо - но это, скорее, для конкурса мастерства хирургов. Участие трансгендера в конкурсе красоты стало возможным, после того как в США выбрали нового президента. Джо Байден не столь нетерпим к национальным и сексуальным меньшинствам, как Дональд Трамп.

В команде Байдена министр транспорта США Пит Буттиджич живёт с мужем, а не женой. Ну а помощник министра здравоохранения Рейчел Ливайн первые 54 года своей жизни была Ричардом Ливайном. Благодаря закону о борьбе с гендерной дискриминацией, мальчики или мужчины могут соревноваться с женщинами и девушками, если в душе считают себя слабым полом. И неважно, что телом они сильней. И в душ после тренировки им разрешено ходить с женщинами. 150 тысяч трансгендеров из армии США могут рассчитывать на бесплатную операцию по смене пола. Точнее, за неё заплатят налогоплательщики. Ну а дети вправе сами решать, делать операцию или нет - без разрешения родителей.

Свою победу на конкурсе красоты Каталуна Энрикес назвала праздником женственности и разнообразия. И заработав корону в Неваде, может побороться за главный титул – "Мисс США". Ну а что? Спортсмены трансгендеры есть. Военные тоже. Даже политики появились при новом руководстве Белого дома. Традиции семей традиционных и красоты природной теперь не так важны.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram