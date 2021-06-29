"Победа" возобновляет рейсы в Турцию из "Шереметьево"

Самолеты будут летать в Аланию и Анталью

Рейсы авиакомпании "Победа" на курорты Турции из московского аэропорта "Шереметьево" возобновятся с 17 июля. С этого дня начнутся полеты в турецкую Аланию, они будут ежедневными.

Рейсы "Победы" в Анталью из "Шереметьево" возобновятся с 1 августа, они также будут ежедневными, сообщили в авиакомпании. В пресс-службе отметили, что восстановление полетной программы в Турцию из регионов планируется поэтапно в течение летнего сезона.

"Победа" ранее сообщала о возобновлении полетов в Турцию из аэропорта "Внуково". Перевозки в Анталью и Аланию начнутся с 1 июля, а в Бодрум, Даламан и Стамбул - с 1 августа, передает "Интерфакс".

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