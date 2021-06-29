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Собянин высказался о ситуации с COVID-19 в Москве

16:21
  • вторник
  • 29 июня 2021

Она остается сложной

Мэр столицы Сергей Собянин во вторник оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в Москве. По его словам, в городе сохраняется очень высокий уровень новых заболевших, госпитализированных все больше.
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Собянин сообщил, что число занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам. "Это тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть - это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации", - приводит его слова РИА Новости.

Мэр также рассказал, что число записавшихся на вакцинацию стало активно расти. "Ежедневная запись достигла 87 тысяч человек, это очень и очень высокий уровень", - отметил Собянин.

На этой неделе в столице вступили в действие новые коронавирусные ограничения, связанные с быстрым распространением "индийского" штамма. Кафе и рестораны теперь обслуживают только тех, кто сделал прививку, имеет отрицательные результаты ПЦР или переболел в течение последних шести месяцев.

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