Российская эскадра провела учения по соседству с британским авианосцем

Корабли ВМФ России отразили условную воздушную атаку

Корабли ВМФ России провели учения по отражению воздушной атаки условного противника в Средиземном море. Маневры прошли в районе, где в настоящее время находится корабельная ударная группа британского флота во главе с авианосцем Queen Elizabeth, сообщили в Минобороны.

"Отрабатывались вопросы практических действий расчетов и средств противовоздушной обороны по борьбе с воздушными целями. Отдельное внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении военного ведомства.

В маневрах также участвовали самолеты МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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