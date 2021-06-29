Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в городах России

Для больных коронавирусом предусмотрено 182 тысячи коек

Напряженной назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России глава Минздрава. Михаил Мурашко отметил, что особенно сложная обстановка в больших городах.

Министр сообщил, что в больницах на лечении находится 151 тысяча пациентов с COVID-19.

"Сегодня 182 тысячи коек работает, 151 тысяча пациентов находятся на лечении. В целом же под медицинским наблюдением находятся 626 тысяч человек", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Также глава Минздрава отметил, что переболевшим коронавирусом разрешат вакцинироваться через шесть месяцев после выздоровления. А когда эпидемическая ситуация в России стабилизируется, выработается коллективный иммунитет, гражданам рекомендуют ежегодную вакцинацию, передает ТАСС.

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